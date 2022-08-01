رام الله 4 محرم 1444 هـ الموافق 2 أغسطس 2022 م واساستشهد فتى فلسطيني وأصيب آخر برصاص جيش الاحتلال الغشام في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن وصول شهيد برصاص جيش الاحتلال إلى مستشفى جنين، موضحة أن إصابة متوسطة في الساق برصاص الاحتلال وصلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في المدينة.وذكرت مصادر محلية أن الشهيد هو الفتى ضرار كفريني (17 عاماً) وأنه استشهد خلال مواجهات بعد اقتحام جيش الاحتلال مخيم جنين.وقالت تلك المصادر إن وحدات خاصة إسرائيلية من المستعربين اقتحمت المخيم ومن ثم وصلت تعزيزات عسكرية ودارت مواجهات مع الشبان.وأشارت إلى أن جيش الاحتلال اعتقل قيادياً في حركة (الجهاد الإسلامي) الأسير المحرر بسام السعدي والشاب أشرف الجدع قبل انسحابها.//انتهى//00:33ت م0003