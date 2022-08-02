دوشنبه 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسالتقى الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن، اليوم، وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي يزور العاصمة دوشنبه حاليا.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول الوضع في أفغانستان وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين الاستعداد لتعزيز التنسيق والتعاون ضمن أطر منظمة ( شانغهاي ) والأمم المتحدة.وكان وزير الخارجية الصيني قد التقى في وقت سابق أمس نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين.// انتهى //02:15ت م0005