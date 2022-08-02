واشنطن 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري بضربة أمريكية في أفغانستان يوم السبت الماضي.وأضاف بايدن أنه لا أحد من عائلة الظواهري أصيب في الضربة ولا ضحايا مدنيين، مشيرا إلى أن أجهزة المخابرات حددت مكان الظواهري في وقت سابق هذا العام، مؤكدا أن أفغانستان لن تصبح مجددا ملاذا آمنا للإرهابيين.// انتهى //02:56ت م0007