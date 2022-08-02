مكة المكرمة 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسنفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع النقابة العامة للسيارات أمس فعالية توعوية بعنوان "انتبه من الأمراض الصامتة السكر والضغط"، وذلك بمقر النقابة العامة للسيارات بالعاصمة المقدسة .وشملت الفعالية تقديم برنامج توعوي وتثقيف صحي لمنسوبي النقابة، حيث قام المتطوعون والمتطوعات بقياس الضغط ونسبة السكر والأكسجين في الدم, وتوعية زوار الركن التوعوي والتثقيفي بأهمية مراقبة المؤشرات الحيوية والانتباه من الأمراض الصامتة, إضافة إلى التعريف بالبرامج المجتمعية التي تنفذها الهيئة كالبرامج التدريبية و كيفية الالتحاق بها عن طريق منصة "متأهب" وكذلك التعريف بالفرص التطوعية وكيفية الاشتراك بها عن طريق منصة التطوع.// انتهى //05:46ت م0011