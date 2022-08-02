مكة المكرمة 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسقام رئيس بعثة الحج بجمهورية إندونيسيا محمد حنيف والوفد المرافق له وعدد من مسؤولي بعثة الحج الإندونيسية أمس، بزيارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، وكان في استقبالهم المدير العام لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة فيصل بن صالح مدني.واطلع رئيس بعثة الحج الإندونيسية على العرض المرئي بكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها بالمملكة العربية السعودية ومراحل استبدالها، وقد أشاد بما شاهده من إتقان وجودة في صناعة الكسوة ، وتهيئة كافة المواد الأولية لها، كما تعرف على آلية تطريز القطع المذهبة التي تزين الكسوة والتي تتطلب قدرا كبيرا من الحرفة والتميز والجودة بالعمل اليدوي.وأعرب محمد حنيف عن سعادته وشكره وثنائه للقيادة الرشيدة - حفظها الله - ولمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لإتاحة هذه الفرصة الكريمة لزيارة هذا الصرح الشامخ ، منوها بكل ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وكسوة الكعبة المشرفة خاصة، وتذليل كافة سبل الراحة في خدمة الحجاج والمعتمرين، داعيا الله أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على كل ما يقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين . وفي نهاية الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية.// انتهى //06:03ت م0012