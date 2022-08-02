إسلام آباد 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التزام حكومته بتوفير المساعدة الممكنة للمتضررين بالفيضانات خاصة في إقليم بلوشستان الأكثر تضرراً.واهتمت بتوزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.400 سلة غذائية في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان لمساعدة الأسر المحتاجة.وتناولت إعلان الجيش الباكستاني اختفاء مروحية عسكرية في إقليم بلوشستان، على متنها ضباط كبار في الجيش، وذلك أثناء تفقد عمليات مساعدة المتضررين جراء الفيضانات.وأخبرت عن وصول وفد باكستاني آخر من شيوخ القبائل إلى كابل للتفاوض مع حركة طالبان باكستان لإقناعها بالمضي قدما في الحوار مع الحكومة الباكستانية من أجل السلام.وتناقلت صحف الثلاثاء إعلان سلطات الصحة في الهند تسجيل أول حالة وفاة بفيروس جدري القرود في آسيا، وهي الحالة الرابعة عالميا.وأشارت صحف باكستان إلى توجيه سريلانكا نداءً عاجلاً للحصول على تبرعات بهدف مكافحة سوء التغذية الذي يتفاقم لدى الأطفال.// انتهى //06:08ت م0013