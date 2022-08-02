رفحاء 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسفعّلت "صحة رفحاء" ممثلةً بقسم مكافحة العدوى، الأنشطة التوعوية لليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي تحت شعار "تحقيق القضاء على التهاب الكبد الفيروسي في النظم الصحية المتطورة"، وتضمنت الفعالية ركنا في المستشفى المركزي يوضح الإجراءات الوقائية في التعامل مع المرض، وعلاماته ومضاعفاته وكيفية انتقاله وطرق الوقاية منه، وذلك من أجل زيادة مستوى الوعي لدى المواطنين وفهمهم للمرض، و المضاعفات التي يُسببها، بالإضافة إلى تشجيع عمليات الكشف المبكر للوقاية من المرض ودعمها، وعلاج المرض.وتأتي هذه الانشطة ضمن سعي صحة رفحاء للمساهمة بنشر التوعية الصحية بين منسوبي القطاع الصحي والمجتمع.// انتهى //06:52ت م0014