اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الثلاثاء 1444/1/4 هـ الموافق 2022/08/02 م واس
طوكيو 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واس
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 94ر443 نقطة أو 59ر1% ليصل إلى 41ر27549 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 56ر35 نقطة، أو81ر1%، ليصل إلى 55ر1924 نقطة.
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