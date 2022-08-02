طوكيو 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 94ر443 نقطة أو 59ر1% ليصل إلى 41ر27549 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 56ر35 نقطة، أو81ر1%، ليصل إلى 55ر1924 نقطة.// انتهى //07:02ت م0016