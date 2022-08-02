المدينة المنورة 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واساُختتمت أمس في المدينة المنورة فعاليات ورشة العمل التعريفي برياضة البلياردو والسنوكر التي نظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بالشراكة مع نادي أحد الرياضي، بحضور رئيس الاتحاد الدكتور ناصر الشمري، ومدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة المدينة المنورة حاتم بن يوسف أبو سلامة، ورئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد شروق العقيل.وتناولت الورشة التي أُقيمت بمقر نادي أحد الرياضي وبمشاركة أكثر من ١٤ سيدة و١٥ لاعبا من فئة الأشبال والبراعم ، تسليط الضوء على لعبة البلياردو من خلال التعريف بها وبالقوانين الخاصة باللعبة وكذلك الجانب الإداري والنفسي من خلال محاضرات علمية وعملية قيمة ألقاها مختصون ومدربون في لعبة البلياردو .وفي ختام الورشة وُزعت الجوائز على المشاركات والمشاركين .الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر يسعى إلى انتشار اللعبة من خلال هذه الورش، حيث سبق وأن أقيمت الورشة الأولى الشهر الماضي في مدينة حائل، وهذه هي الورشة الثانية، وستتم إقامة العديد من الورش في مختلف مدن المملكة.// انتهى //07:11ت م0017