المدينة المنورة 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسنظم نادي آفاق المعرفة للتدريب بالمدينة المنورة أمس لقاءً حواريًا بعنوان " مهارات الإعلام الرقمي " قدمها المشرف التربوي والإعلامي والمستشار النفسي والمدرب الدولي الدكتور فراس الحربي .وتناول الدكتور الحربي في اللقاء الذي حضره نخبة من الإعلاميين والمهتمين لمجال الرقمنة، العديد من المحاور حول مفهوم الإعلام الرقمي ومستقبله، ومهارات وآلية النشر الإلكتروني، وصفات ومهارات الإعلامي الناجح، وحقوق الملكية الفكرية، وشبكات التواصل الاجتماعي، وآلية التسويق الإلكتروني، وطريقة كتابة محتوى إعلامي مميز، وأنواع إعداد المحتوى، وكيفية صناعة الاستراتيجية للمحتوى الرقمي، وأهمية العقيدة والثوابت الدينية في صناعة المحتوى الإعلامي، وعدم المساس بالدين أو إثارة الفتن أو زعزعة الأمن، والتصدي لكل ما فيه من التشكيك بديننا الإسلامي الحنيف أو معتقداتنا أو هويتنا الوطنية.واختتم اللقاء بمداخلات ثرية عن الاستراتيجيات الحديثة التي نستطيع استخدامها للنشر الإلكتروني بشكل أكبر وأوسع.// انتهى //07:30ت م0018