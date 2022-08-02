كانبيرا 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسأعلن مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي عن زيادة في سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس من 1.35% الى 1.85%، وهي رابع زيادة لسعر الفائدة الرسمي في أستراليا للشهر الرابع على التوالي.وأفاد حاكم مصرف الاحتياط الدكتور فيليب لوي في بيان اليوم الثلاثاء أن رفع سعر الفائدة ضروري لمواجهة أرقام التضخم المرتفعة للغاية.// انتهى //07:50ت م0019