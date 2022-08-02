الرياض 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسسجلت مدينة الملك سعود الطبية أكثر من 195 ألف موعد في عياداتها خلال النصف الأول لعام 2022م.وأوضح المدير التنفيذي المشارك لشؤون المرضى بندر الحربي أن المواعيد شملت التخصصات العامة حيث سجلت 99577 موعداً، بالإضافة إلى عيادات الأطفال بـ 30054 موعداً، والنساء والولادة التي وصلت إلى 15545، وعيادات الأسنان التي سجلت 44678، بالإضافة إلى الكلى بـ 5582.وأكد أن المدينة تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة، وذلك بوجود تجهيزات طبية حديثة، وكوادر طبية مؤهلة ومدربة.// انتهى //09:22ت م0021