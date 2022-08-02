الرياض 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسبدأ مركز التميز للتوحد أمس, تدريب الدفعة الثالثة ضمن برنامج التميز التدريبي لحديثي التخرج من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، الذي يهدف إلى استقطاب وتأهيل كفاءات وطنية متميزة في تخصصات مختلفة مثل تحليل السلوك التطبيقي، واللغة والتخاطب، والعلاج الوظيفي والإداري.ويأتي البرنامج ضمن الركائز التي يعمل عليها المركز للارتقاء بمجال اضطراب طيف التوحد ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة به للأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وأهاليهم، إسهاماً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من ضمنها تمكين الأفراد ذوي الإعاقات المختلفة وتعزيز اندماجهم بالمجتمع.ويعمل المركز على استقطاب الخبرات والمتخصصين المؤهلين في المجال وفقاً لأعلى المعايير والتجارب العالمية لتحقيق أهدافه التي تخدم فئة ذوي اضطراب طيف التوحد، والعمل على دمجهم بالمجتمع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.// انتهى //09:28ت م0022