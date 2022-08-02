أبها 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٩ مساءً.// انتهى //09:46ت م0025