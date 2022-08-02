تبوك 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسأقامت الغرفة التجارية بمنطقة تبوك أمس، دورة تدريبية تحت عنوان "التميز المؤسسي"، بحضور عدد من المهتمين من مختلف الجهات, وذلك بمقر الغرفة بمدينة تبوك.وتهدف الدورة إلى نشر ثقافة الوعي بالجودة والتميز المؤسسي وتطبيقاته، والعمل على تعزيز مفاهيم تطبيقات قياس الأداء.وتناولت الدورة تقديم تعريفات عن مبادئ الجودة والتميز المؤسسي، والمعايير، والأداء، سعياً لإرضاء المستفيدين والمعنيين، والارتقاء بمستوى القيادات في المنشآت.// انتهى //10:05ت م0027