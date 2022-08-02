القاهرة 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج «البولي إيثيلين»، لسد احتياجات السوق المحلية من المكونات الصناعية التي تدخل في عملية التنمية إلى جانب تخفيض فاتورة الاستيراد.وسلطت الضوء على اتهام الحكومة الفلسطينية إسرائيل بالقرصنة أموال المقاصة لهذا العام تحت حجة دفع مخصصات الأسرى والشهداء.وتناقلت الصحف نبأ مقتل زعيم تنظيم القاعدة بأفغانستان أيمن الظواهري في غارة شنتها المخابرات الأمريكية في أفغانستان.ولفتت الانتباه إلى استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية ومغادرة أول سفينة حبوب أمس ميناء أوديسا الأوكراني متجهة إلى مرفأ طرابلس في لبنان.وتحدثت الصحف المصرية في عدة موضوعات دولية متفرقة منها تشكيل حكومة جديدة في الكويت وإعلان فرنسا إلغاء القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا على المسافرين القادمين إليها، وتخصيص الولايات المتحدة الأمريكية مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية.// انتهى //11:04ت م0034