الرياض 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسأعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن بدء استقبال الأوراق العليمة للمؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثالث تحت شعار "الهندسة والطريق إلى 2030"، الذي سيقام في العاصمة الرياض في الفترة من 20 - 22 فبراير 2023م, حيث يُعد هذا المؤتمر منصة تجمع نخبة من المهندسين والمهندسات من مختلف القطاعات الهندسية محليًا وعالميًا.وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن هذه النسخة تأتي امتدادًا للنسختين السابقتين في دعم منظومة مستجدات القطاع الهندسي إضافةً إلى تسليط الضوء على جهود المملكة تجاه كافة القطاعات الهندسية.وأشار إلى أن المؤتمر الهندسي القادم في نسخته الثالثة يهدف إلى طرح رؤى مشتركة تجاه القطاع الهندسي ومستقبلها، وذلك عبر مسارتٍ عدة، التي شملت الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية والهندسة الصناعية ومجال العمارة والهندسة والمعمارية والهندسة الكيميائية، ومناقشتها عبر المهندسين والمهندسات والباحثين والأكاديميين في المجالات الهندسية المختلفة على المستوى المحلي والعالمي, مؤكدًا الدور المهني المتوقع للمؤتمر من خلال مستهدفاته إلى وضع حلول وآليات موائمة ومبتكرة مع الأهداف الهندسية المستدامة للإسهام في معالجة التحديات الحالية والمستقبلية من خلال تبادل التجارب الخبرات العلمية الدولية الناجحة في تطوير القطاعات الهندسية وخبرات العاملين فيها.وبين العبداللطيف أن الهيئة تستهدف استقطاب أكثر من 3000 زائر من المهندسين والمهندسات وطلاب وطالبات البرامج الهندسية, حيث سيقدم أعمال المؤتمر جلسات إثرائية وورش عمل متخصصة، إضافةً إلى معرض مصاحب بهدف التعرف على الخدمات والبرامج المتنوعة التي تقدمها الجهات المشاركة ذات العلاقة بالمجال الهندسي, داعيًا المختصين والباحثين في المجالات الهندسية إلى تقديم الأوراق العلمية عبر الرابط التالي: https://iece.saudieng.sa/ar-sa/Registration/Pages/default.aspx.// انتهى //11:05ت م0035