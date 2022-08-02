الرياض 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسأطلقت الهيئة السعودية للمقاولين منصة "مقاول" الإلكترونية بحلتها الجديدة، استكمالًا لتحقيق أهداف الهيئة في تطوير قطاع المقاولات والارتقاء بالخدمات التي تقدمها.وجرى تصميم النسخة الجديدة لتحوي ابتكارات متجددة وأساليب تقنية حديثة يُقدم من خلالها منظومة خدمات إلكترونية متكاملة كالتسجيل بعضوية الهيئة، ومركز المعلومات، والعقود النموذجية، والخدمات الاستشارية، ومنصة المشاريع، ومديري المشاريع, كما يقدّم الموقع الأحداث والفعاليات التي تنظمها الهيئة على مدار العام، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل الإلكتروني بجميع الدورات التي تقدمها الهيئة السعودية للمقاولين.وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر، أنّ إطلاق منصة مقاول بحلتها الجديدة وبجميع خدماتها الإلكترونية سيساعد على تنظيم وتطوير قطاع المقاولات بالمملكة.بدوره أفاد رئيس قطاع التقنية بالهيئة ماجد العيسى أنّ إطلاق موقع "مقاول" الإلكتروني الجديد جاء ليواكب التطورات التقنية الحديثة التي تمكّن أعضاء الهيئة وزوّار الموقع من الوصول بسهولة ويسر لجميع الخدمات التي توفرها الهيئة.// انتهى //11:10ت م0038