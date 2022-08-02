بريدة 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسيشهد مهرجان صيف البصر المقام تحت إشراف بلدية البصر، في منتزه الأمير فيصل بن مشعل بمركز البصر غرب مدينة بريدة، إقبالاً كبيراً من الزوار، حيث حرصت اللجنة المنظمة للمهرجان على تنوع البرامج والفعاليات والأنشطة لتناسب جميع شرائح المجتمع.وتتضمن البرامج عدداً من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والترفيهية المقامة يومياً, حيث تقدم العروض والمسابقات المسرحية المتنوعة وتوزيع الهدايا والجوائز المصاحبة للبرامج وحديقة الطيور وخيمة التسوق.وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان أحمد اليحيى، أن المهرجان الذي يستمر حتى تاريخ 14 /1/ 1444هـ, يهدف إلى توفر فرص وظيفية للشباب والفتيات بمشاركة الأسر المنتجة، والعديد من عربات بيع الأطعمة المتنقلة، وجلسات الضيافة والألعاب الكهربائية والترفيهية المتنوعة.// انتهى //11:31ت م0041