الرياض 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسعقدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ورشة عمل حول "قواعد المنشأ الوطنية" بالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض، وذلك ضمن جهود وأنشطة الهيئة التوعوية في مجال تيسير التجارة عبر الحدود.واستهدفت الورشة التي عقدتها الهيئة افتراضيًا، المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين، إلى جانب العديد من المهتمين بمجالات العمل الجمركي، حيث قدّمت الهيئة خلال الورشة شرحًا لقواعد المنشأ الوطنية، ومدى إسهامها في تنمية المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة.وتناولت الورشة أهم المستندات المطلوبة لتقديم طلب استرداد قواعد المنشأ، وكيفية الحصول على الخدمة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، والضوابط والشروط المتعلقة بها، والمتطلبات الواجب توفيرها وخطوات التقديم للخدمة.واستعرضت الهيئة خلال ورشة العمل، الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين، والتي تُمكنهم من أداء التزامات ومعاملاتهم الزكوية والضريبية والجمركية خلال دقائق فقط، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة (zatca.gov.sa)، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات تطبيق "ZATCA" للأجهزة الذكية الذي يحتوي على العديد من الخدمات الأساسية والفرعية في جميع مجالات عمل الهيئة.يُذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عقدت أكثر من 300 ورشة عمل منذ بداية عام 2021م حتى الآن، استهدفت من خلالها جميع الفئات المرتبطة بالعمل الزكوي والضريبي والجمركي من مختلف القطاعات التجارية.// انتهى //12:04ت م0045