الرياض 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسانطلق اختبار زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للدورة الثانية لعام 2022م، في كل من المدن التالية (الرياض، الدمام، جدة، مكة المكرمة، تبوك، أبها، المجمعة، الأحساء، المدينة المنورة، الخرج، بريدة)، وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للاختبار (2939) من بينهم (1153) متقدمة، الذي يعكس الاهتمام المتزايد من شباب وبنات الوطن في الحصول على الشهادات المهنية، وتطوير مهاراتهم، وتحقيق أهدافهم المهنية للرقي بوطنهم ومجتمعهم.ويُعد اختبار زمالة المحاسبين SOCPA، أحد أبرز الاختبارات المهنية الذي يقوم على قياس كفاءة المتقدمين من حيث المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها بمهارة، وقياس مدى إدراك المسؤولية المهنية والصفات السلوكية، ويتكون الاختبار من خمس مواد هي المحاسبة، المراجعة، الزكاة والضـريبة، فقه المعاملات، الأنظمة التجارية.وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور/ أحمد بن عبدالله المغامس، أن عدد المتقدمين لاختبار زمالة الهيئة في تزايد ملحوظ حسب الإحصائيات السنوية منذ بدء الهيئة بعقد الاختبار عام 1414هـ/1994م وحتى يومنا هذا، الأمر الذي يعكس ارتفاع عدد المهتمين بمهنة المحاسبة والمراجعة، والتقدير الذي تُحظى به الشهادات المهنية في أوساط الممارسين والمهتمين بالمجال، والحرص على التأهيل المهني الذي يشكل قيمة مضافة لشباب وبنات المملكة، الأمر الذي يسهم في تحقيق أحد أبرز أهداف برنامج تنمية القدرات البشـرية ضمن رؤية المملكة 2030 الذي يسعى إلى أن يمتلك المواطن قدراتٍ تُمكنه من المنافسة عالمياً، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية، وتنمية المعارف.يذكر أن جميع الشهادات المهنية التي تقدمها الهيئة، مدعومة من صندوق تنمية الموارد البشـرية "هدف"، بما يسهم في دعم الكوادر البشـرية لتبوّء الوظائف القيادية ذات العلاقة بالجوانب المحاسبية والمالية.// انتهى //13:06ت م0054