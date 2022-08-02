عرعر 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, عدداً من الضباط المتميزين من منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة نظير تميزهم في الأعمال الموكلة إليهم.وقدم مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور طلال بن إبراهيم بديوي نبذة عن التقرير السنوي لأعمال الدفاع المدني التي شملت إحصائيات الحوادث التي جرى مباشرتها ، والآليات الجديدة والقوى البشرية والبرامج التدريبية والخطط الفرضية المنفذة والتقنيات الحديثة المستخدمة.بدوره ثمّن سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بالمنطقة والنجاحات التي حققوها في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات بمختلف الظروف العادية والاستثنائية، منوهاً بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام وعناية بدعم جميع الأجهزة الأمنية المعنية بسلامة وأمن المواطنين والمقيمين.من جانبهم ثمن الضباط المكرمون, هذه المبادرة من سموه أمير منطقة الحدود الشمالية, مبينين أنها حافزاً لبذل المزيد من الجهد وتشجيعاً لزملائهم على التميز.// انتهى //13:17ت م0057