الرياض 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسقبضت شرطة منطقة الرياض على (3) مواطنين لسرقتهم مركبات وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها وكسر زجاج مركبات وسرقة ما تحويه وسرقة لوحاتها واستخدامها في حوادث جنائية ومخالفة أنظمة السلامة المرورية، وتم استرداد (40) مركبة قبل تفكيكها.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //13:17ت م0058