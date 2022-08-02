عام / شرطة منطقة الرياض تقبض على (3) أشخاص لارتكابهم حوادث سرقة مركبات وتسترد (40) مركبة
الثلاثاء 1444/1/4 هـ الموافق 2022/08/02 م واس
الرياض 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واس
قبضت شرطة منطقة الرياض على (3) مواطنين لسرقتهم مركبات وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها وكسر زجاج مركبات وسرقة ما تحويه وسرقة لوحاتها واستخدامها في حوادث جنائية ومخالفة أنظمة السلامة المرورية، وتم استرداد (40) مركبة قبل تفكيكها.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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13:17ت م
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