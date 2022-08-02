الرياض 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسالتقى معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الخيّال بمكتبه في مقر الهيئة بالرياض اليوم، بالسفير المبعوث الهولندي الخاص لحرية الدين والمعتقد جوس دوما.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض أبرز أوجه التقدم الذي احرزته المملكة في مختلف المجالات لاسيما في مجال حقوق الإنسان, بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي البناء في مجال حقوق الإنسان وتنميتها.// انتهى //13:21ت م0060