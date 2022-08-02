الظهران 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، أمس, أرامكو السعودية، وكان في استقبال سموّه لدى وصوله مقر الشركة بالظهران رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر, وذلك في إطار حرصه على الاطلاع على أعمال الشركة لما تمثله مشاريعها من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.واطلع سموّه على أعمال الشركة، وما حققته من إنجازات في تطور صناعة النفط والغاز على المستوى الوطني والعالمي وإسهاماتها في تنمية الموارد البشرية.وشملت جولة سموه في الشركة، زيارة مركز تخطيط وتنظيم توريد الزيت بالظهران، مستمعاً إلى شرحٍ عن آلية عمل المركز، الذي يتولى مسؤولية مراقبة توريد المواد الهيدروكربونية ضمن شبكة عملاقة من المرافق والبنية التحتية الصناعية، ويضمن أن كل جزء من شبكة الإمداد لدى الشركة يعمل بسلاسة وفاعلية وبأعلى درجات الموثوقية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.بعد ذلك زار سموّه، مركز الابتكار في مبنى كمبيوتر التنقيب وهندسة البترول، مستمعاً إلى شرح عن أقسام المركز، وأحدث التقنيات في أعمال الحفر والإنتاج وإدارة المكامن في باطن الأرض، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي يمكن من خلالها تعزيز زيادة استخلاص النفط الخام والغاز وكذلك تطوير المكامن والمحافظة عليها بشكل مستدام على المدى الطويل.واختتم سموه زيارته بجولة في مركز الثورة الصناعية الرابعة، أحد أحدث مبادرات أرامكو السعودية لتطوير التقنية الرقمية المتطورة، مستمعاً إلى شرحٍ عن جهود الابتكار التقني والرقمي وإسهامها في تحقيق نقلة نوعية في الطريقة التي تمارس بها أرامكو السعودية أعمالها لا سيما في مراقبة آلاف المعدات والتأكد من موثوقيتها ومراقبة الانبعاثات والتأكد من توافق أعمال التشغيل مع المستهدفات البيئية.وأعرب سموّه، عن سعادته بزيارة أرامكو السعودية وما شاهده من مرافق ومراكز تقنية متطورة ، وبالدور الوطني والعالمي الذي تقوم به الشركة بكل كفاءة واقتدار، بسواعد شباب وفتيات الوطن.// انتهى //13:28ت م0062