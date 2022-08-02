نجران 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسنوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالمنهج الذي رسّخه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، في الداخل وفي أرجاء العالم، لتعزيز ثقافة التكاتف والتسامح في المجتمعات، وتأصيل العمل الخيري، وتلبية احتياجات أفراد المجتمع.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران الدكتور صالح بن نمران الحارثي الذي قدم لسموه التقرير الختامي لأعمال مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران والذي اشتمل على البرامج والمبادرات والإنشطة المدرجة تحت إستراتيجية المجلس في التمثيل والتمكين والتنسيق.وثمن سموه الجهود التي يقدمها مجلس الجمعيات بالمنطقة, مؤكداً أن الدعم غير المحدود الذي تحظى به الجمعيات الخيرية سيعزز مكانة القطاع غير الربحي في المنطقة، ويسهم في تنميته وتطويره وفقاً لرؤية المملكة 2030.// انتهى //13:29ت م0063