الكويت 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام بمقدار 7.43 نقاط ليبلغ مستوى 8.7722 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 56ر0 %.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.282 مليون سهم بمجموع 11966 صفقة نقدية بقيمة 4.63 ملايين دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 5.45 نقاط ليغلق عند مستوى 56.5851 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 77.0 % عبر تداول 8.203 ملايين سهم من خلال 5845 صفقة نقدية بقيمة 8.22 ملايين دينار.كما هبط مؤشر السوق الأول بمقدار 9.43 نقاط عند مستوى 9.8619 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 51.0 % وتداول 4.78 ملايين سهم في 6121 صفقة بقيمة 5.40 ملايين دينار.// انتهى //13:30ت م0064