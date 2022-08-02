الخرطوم 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،على تسلم رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، بالقصر الرئاسي بجوبا أمس رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم آفاق التعاون المشترك.ونقلت عن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أمس، أن جيش البلاد “صادق في التزامه بالخروج من المشهد السياسي، طالما الهدف هو تحقيق الاستقرار والازدهار”.وأولت صحف الثلاثاء اهتماماً بلقاء عضو مجلس السيادة رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال القائد مالك عقار، بمقر إقامته أمس، بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان يوناميتس فولكر بيرتس.وعرجت على إصدار سلطة تنظيم أسواق المال السودانية أمس منشوراً يقضي بإلزام شركات المساهمة العامة بإعادة تقييم أصولها وعكس ذلك في القوائم المالية عند الشروع في زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام.ولفتت الصحف بالسودان الانتباه إلى إدانة الرئاسة الفلسطينية أمس اعتقال جيش الإحتلال الغاشم، محافظ القدس عدنان غيث.// انتهى //13:32ت م0066