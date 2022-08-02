لندن 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إعلان وزيرة التجارة البريطانية بيني موردانت، دعمها ترشيح وزيرة الخارجية، ليز تروس، لخلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.وأفادت عن إعلان الخطوط الجوية البريطانية إلغاء مبيعات تذاكر الرحلات القصير من مطار هيثرو لمدة أسبوع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السلطات بعد الاضطرابات الأخيرة التي سببها نقص العمال.على الصعيد الدولي، تناولت الصحف جولة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في شرق القارة الآسيوية، ووصولها أمس لسنغافورة في أول محطة ضمن زيارة تحظى باهتمام دولي واسع.ونقلت تحذير الأمين العام للأمم المتحدة، انتونيو غوتويريش، في كلمته أمام مؤتمر متعلق باتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية، من أن سوء فهم بسيط في ظل التوترات العالمية الماثلة ربما يقود لحالة دمار شاملة، داعياً الدول الكبرى إلى تخفيف لهجة الخطاب الإعلامي وحل القضايا محل الخلاف في أسرع وقت.// انتهى //13:34ت م0067