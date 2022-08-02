عمّان 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسبدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية – المصرية المشتركة للنقل البري، حيث ترأس الجانب الأردني أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، فيما ترأس الجانب المصري الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري الداخلي والدولي المهندس سيد متولي.ويبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك منها تسهيل مرور الشاحنات الأردنية (ترانزيت) عبر الأراضي المصرية إلى الأراضي الليبية لإيصال حمولتها إلى مقاصدها في ليبيا، واستكمال إجراءات الربط الإلكتروني وتحديد الحقول المستهدفة بالربط الإلكتروني، وبحث إمكانية التعميم على القطاع التجاري والصناعي المصري بإمكانية تخزين البضائع واستخدام المرافق اللوجستية المتاحة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن، وتخفيض الرسوم والأجور على الشاحنات التي تحمل المواد الخطرة في نويبع وعدم انتظارها في الميناء لفترات طويلة.// انتهى //13:34ت م0068