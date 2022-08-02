القاهرة 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم الإطارية لتغير المناخ، أهمية التركيز على القيام بخطوات أسرع في مجال مواجهة تغير المناخ، وتنفيذ الالتزامات الدولية في هذا الصدد من خلال مشروعات ملموسة.وشدد الوزير شكري في كلمته اليوم خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا، تحت عنوان "المنتدى الإقليمي الأفريقي حول مبادرات المناخ، وأهداف التنمية" على أهمية العمل على توفير التمويل المطلوب، مشيراً إلى التحديات الدولية الجارية والتي تتطلب تحركاً جماعياً يدعم الأجندة الدولية في مجال تغير المناخ.مما يذكر أن تلك المائدة المستديرة واحدة من خمس موائد إقليمية تحضيرية تركز على إتاحة تمويل المناخ وتوجيه الاستثمارات لدعم الجهود الدولية في مجال تغير المناخ، بالإضافة إلى تبني نهج شامل لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على مجالات التحول العادل للطاقة والأمن الغذائي والانتقال إلى اقتصاد دائري.// انتهى //14:44ت م0079