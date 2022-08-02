إسلام آباد 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسأعلن الجيش الباكستاني عن العثور على حطام الطائرة المروحية التابعة له والتي انقطع الاتصال بها الليلة الماضية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان اليوم، أن فرق البحث عثرت على حطام المروحية في جبال بمنطقة "لسبيلة" بإقليم بلوشستان، مؤكداً وفاة جميع أفراد الفريق العسكري الذي كان يستقلها، بينهم قائد الفيلق الجنوبي الجنرال سرفراز علي، ومدير عام قوات خفر السواحل اللواء أمجد حنيف ستي، وضباط آخرون .وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المروحية تعرضت للحادث نتيجة لسوء الأحوال الجوية، حيث كانت تشارك في عمليات إخلاء وإغاثة لمتضرري الفيضانات التي غمرت مناطق مختلفة من الإقليم .// انتهى //14:45ت م0081