جدة 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسنجح فريق جراحة قسم المخ و الأعصاب في مستشفى الملك فهد بجدة، في استئصال ورم كبير في قاعدة الجمجمة و منطقة حيوية في الدماغ لمريض كان يعاني من إقياءات متكررة منذ عدة أسابيع وتدهور بالوعي.وأجرى الفريق عملية استئصال كامل للورم وهو من نوع نادر ومعقد، وذلك باستخدام المجهر وجهاز الملاحة الجراحي الموجه المبرمج و المخصص لعمليات المخ والأعصاب الدقيقة، بالإضافة إلى تركيب تحويلة خارجية للأجواف داخل الدماغ .وتعد العملية الجراحية عالية التعقيد، حيث استغرقت 9 ساعات من الجراحة تكللّت بالنجاح التام، وتماثل المريض للشفاء ولله الحمد وغادر المستشفى ويمارس حياته بشكل طبيعي.// انتهى //14:45ت م0082