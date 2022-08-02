سكاكا 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسباشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف خلال شهر يوليو الماضي، 828 حالة إسعافية، وكانت أعلى ثلاث حالات تمت مباشرتها هي الحالات المرضية والبالغ عددها 209 حالات، فيما حلت حالات الغياب عن الوعي ثانياً من خلال 142 حالة، وسجلت الحوادث المرورية بأنواعها 115 حادثاً خلال هذا الشهر .كما قدم فرع الهيئة بمنطقة الجوف دوره المجتمعي المتمثل في تقديم البرامج التوعوية والتدريبية والمبادرات التطوعية، حيث نفذت أكثر من 14 مبادرة شارك فيها أكثر من 240 متطوعاً ومتطوعة بعدد ساعات بلغ 2100 ساعة متنوعة ما بين طبية وبيئية وتوعوية وإنسانية ورياضية، واستفاد منها ما يقارب 5000 شخص .// انتهى //14:50ت م0084