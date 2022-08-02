جيزان 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة رئيس اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة بالنيابة اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للتوطين بالمنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالإمارة .وأكد سمو أمير المنطقة بالنيابة أهمية الدور المناط باللجنة في توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المنطقة لتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في رفع مؤشرات توطين الوظائف، ودعم وتمويل برامج التوطين والتوظيف والتمكين، موجهاً بمضاعفة الجهود لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطن إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.وجرى خلال الاجتماع استعراض الفرص الوظيفية المتوافرة بسوق العمل بالمنطقة، وعدد الباحثين عن العمل، والخطط والآليات التي يتم من خلالها تحديد فرص التوطين بالمنطقة من خلال فرص التوطين المتاحة في بعض الأنشطة ومهن التشغيل، والأعمال المناطة بلجان المتابعة الميدانية، وحجم الفرص الوظيفية المتوقعة من قرارات التوطين في الأنشطة والمهن المستهدفة بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية ورفع معدلات التوظيف من خلال عقد اتفاقيات مع الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة .حضر الاجتماع معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر، وأمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، وأمين عام اللجنة العليا للتوطين بجازان المهندس أحمد القنفذي .// انتهى //14:54ت م0085