الدمام 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسباشرت الفرق الإسعافية بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر يوليو الماضي، 6995 حالة إسعافية؛ قدمت لها الرعاية المطلوبة، و 2184 بلاغاً لحالة مريضة عادية.وأوضح الفرع أن حالات التصادم المروري بلغت 963 حالة، و 658 حالة في مشاكل التنفس، فيما قدم عدداً من البرامج التوعوية والتدريبية و23 مبادرة تطوعية، شارك فيها 219 متطوعاً ومتطوعة بعدد ساعات 1834 ساعة والتي تنوعت ما بين طبية وبيئية وتوعوية وإنسانية ورياضية، استفاد منها 14098 شخصاً، ونفذ الفرع 39 دورة ومحاضرة، استفاد منها 1736 شخصاً، وأقام 25 مبادرة حكومية وأخرى مع القطاع الخاص.وأكد الفرع على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني" الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما وأنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.// انتهى //15:01ت م0086