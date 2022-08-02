الرياض 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسأقامت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني برنامجاً تدريبياً بعنوان "الحوار الأسري"، وذلك خلال الفترة من 31 يوليو - 1 أغسطس 2022م.وتضمن البرنامج الذي شارك فيه 56 متدرباً ومتدربةً, شرحاً مفصَّلاً لمفهوم أهمية الحوار الأسري وفوائده وسماته، إضافة إلى دور المرأة في استقرار الأسرة.وناقش البرنامج تحديد مفهوم الأسرة، وتوضيح أهميتها في المجتمَع ووظائفها وأركانها، وتحديد مقومات نجاح الأسرة ومعوقاته، والتعرُّف إلى مفهوم الحوار الأسريكما تطرق البرنامج إلى توضيح أهميَّة الحوار الأسري وخطورة فقدانه، وتطبيق أشكاله بنجاح، ومناقشة أهم معوقاته والعوامل المؤثرة فيه، وتحليل واقعه في المملكة، والتعرف إلى أهمية الحوار بين الآباء والأبناء.وتمت خلال البرنامج مناقشة أهم الأساليب المستخدمة لغرس ثقافة الحوار لدى الأبناء، وتوضيح أنواع الحوارات مع الأبناء وأهميتها، وأسباب غياب الحوار بين أفراد الأسرة، وبيان الآثار المترتبة على غياب الحوار، وتحديد مهارات الحوار الفعال بين الآباء والأبناء.يُذكر أن الحوار الأسري من أهم البرامج التي يقدمها المركز، كون الأسرة هي الأساس الفعلي لبناء المجتمعات، ويستهدف البرنامج نشر المفاهيم الثقافية والقيم الاجتماعية للحوار الأسري، وذلك عبر الدورات والحقائب التدريبية والبرامج التثقيفية الحوارية.// انتهى //15:02ت م0087