الدوحة 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، منخفضاً بقيمة بلغت 166.78 نقطة، أي ما نسبته 1.24 % ، ليصل إلى 13 ألفاً و302.33 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 287 مليوناً و450 ألفاً و262 سهماً، بقيمة 718 مليوناً و994 ألفاً و136.255 ريالاً، نتيجة تنفيذ 19626 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 16 شركة، بينما انخفضت أسعار 27 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:08ت م0091