الجزائر 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واساكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سعي بلاده للظفر بحصتها في فضائها الأفريقي، لاسيما من خلال مراجعة بعض النقائص وإطلاق العديد من مشاريع التكامل الأفريقي المهمة، على غرار أنبوب الغاز العابر للصحراء، عاداً أن مصير الجزائر وامتدادها أفريقي.وأفاد في اللقاء الإعلامي الدوري له مع الصحافة الجزائرية أن الجزائر تتوفر بنسبة كبيرة على الشروط التي تمكنها من الالتحاق بمجموعة "البريكس" التي تهم الجزائر بالنظر لكونها قوة اقتصادية وسياسية.كما أشار إلى سعي الجزائر المستمر لجذب الاستثمارات الأجنبية من الدول الشقيقة والصديقة من بينها المملكة العربية السعودية وتلك التي تعد حليفاً إستراتيجياً كإيطاليا وغيرها.دولياً أكد الرئيس تبون أن القمة العربية المقررة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر المقبل ستكون "ناجحة"، مشدداً على سعي الجزائر للم الشمل العربي.وعن القضية الفلسطينية كشف الرئيس الجزائري عن سعي بلاده لاستضافة اجتماع للفصائل الفلسطينية قبل انعقاد القمة العربية، مؤكدًا أن الجزائر لديها كامل المصداقية لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية التي تثق في الجزائر.وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا تساءل تبون عن حقيقة وجود رغبة في حل هذه الأزمة، مؤكداً تعكير بعض الأطراف للأجواء في كل مرة يقترب فيها الوضع في هذا البلد إلى الانفراج.وجدد في السياق موقف الجزائر الداعم للشرعية ولقرارات مجلس الأمن بهدف لم شمل الليبيين من خلال حل ليبي- ليبي بدون تدخل أجنبي, مضيفاً أن الجزائر لم تتدخل يوماً في الشأن الليبي الداخلي وهي مستعدة لحل مشاكل الليبيين.كما تطرق إلى الأزمة في مالي، حيث أكد أن الحل يكمن في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، مبدياً استعداد الجزائر للمساعدة المادية بهذا الخصوص وتنظيم لقاءات في الجزائر أو في مالي بين الفرقاء الماليين.// انتهى //15:08ت م0092