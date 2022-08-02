الطائف 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسيواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف أعماله وخدماته الميدانية البيطرية المتكاملة، وتوفير المتطلبات للمستفيدين في مهرجان ولي العهد للهجن 2022، والذي يعد وجهة رئيسة لملاك وعشاق الهجن وحاضناً للموروث الأصيل.وأكد مدير المكتب المهندس هاني القاضي أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم بهِ الفرق البيطرية، انطلاقًا من واجبها، للإسهام في إنجاح المهرجان الذي يحظى بدعم واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، موضحاً أن الكوادر البيطرية تبذل قصار جهدها في هذا المهرجان، بتوفير خدمات بيطرية متنوعة للمستفيدين من دول العالم.وبين القاضي أن الفرق البيطرية أجرت حتى الآن أكثر من 108 فحوص ظاهرة للأبل المشاركة، وقدمت التوعية والإرشاد لأكثر من 330 من المستفيدين من ملاك الإبل والزوار، فيما باشرت العيادات البيطرية أكثر من 17 إصابة للإبل المشاركة، فضلاً عن قيام الفرق البيطرية بسحب أكثر من 60 عينة استقصاء وبائي.// انتهى //16:07ت م0109