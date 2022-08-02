أبين 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 37 طنا و 450 كيلوجراما من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في مديرية حور بمحافظة أبين، استفاد منها 2.100 فرد .ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م، الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية .// انتهى //16:28ت م0116