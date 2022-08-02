الرياض 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسنظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمنسوبيه أمس ورشة عمل بعنوان "العقود والاتفاقيات الدولية"، بهدف بناء قدرات المشاركين على القواعد المتبعة لدى المنظمات الدولية في مجال إعداد ومراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات الدولية، وكذلك معرفة أفضل الممارسات المتبعة، وإدراك المخاطر القانونية في هذا الشأن، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) .وجرى خلال أعمال الورشة تقديم أبرز النصائح حول صياغة العقود، والتعريف بماهية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) للتحكيم، وطرق المفوضية للتعاقد مع الوكالات الحكومية وغير الحكومية .وتأتي الورشة في إطار تبادل الخبرات بين المفوضية والمركز، وتعزيزًا للشراكة المميزة بينهما، وتحقيقًا لأهداف المركز الإستراتيجية ببناء فريق مميز من الموظفين بالأداء العالي والمهنية والخبرة .// انتهى //16:28ت م0117