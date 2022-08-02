عمّان 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس البرنامج التطوعي العاشر في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن بمشاركة 22 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية, حيث جرى خلال البرنامج تقديم دورات في التربية الواعية لتوجيه سلوك الأطفال وحقائق عن التوحد و مبادئ النجارة والديكور وأساسيات الكهرباء والتمديدات، بالإضافة للخدمات الطبية المتمثلة بعيادات العلاج الطبيعي والعظام والجلدية والطوارئ مع التثقيف النفسي للكوادر العاملة .وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء .// انتهى //16:29ت م0119