المدينة المنورة 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسباشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أكثر من 5520 حالة إسعافية خلال شهر يوليو من عام 2022م، وكانت أعلى ثلاث حالات تم مباشرتها هي "مريض عادي" وبلغ عددها 1624 حالة، فيما حل "تصادم مروري" ثانياً من خلال 648 حالة وسجلت "مشاكل التنفس" 477 حالة خلال هذا الشهر .وتأكيداً للدور الريادي للهيئة في مجال الإسعافات الأولية، التي تساعد أفراد المجتمع على تقديم الرعاية الإسعافية للحالات الطارئة والتعامل معها ريثما يتم مباشرة البلاغ من قبل الفرق الإسعافية والطبية بالهيئة, فقد قدمت الهيئة بمنطقة المدينة المنورة أكثر من 8 دورات ومحاضرات خلال شهر يوليو استفاد منها أكثر من 153 شخصاً، كما أن الهيئة أقامت 4 مبادرات حكومية .وقدم فرع الهيئة بالمنطقة دوره المجتمعي المتمثل في تقديم البرامج التوعوية والتدريبية والمبادرات التطوعية، حيث نفذت الهيئة بمنطقة المدينة المنورة أكثر من 3 مبادرات شارك فيها أكثر من 915 متطوعاً ومتطوعة، بعدد ساعات بلغت 41370 ساعة، والتي تنوعت ما بين طبية وبيئية وتوعوية وإنسانية ورياضية، حيث استفاد من هذه المبادرات 3200 شخص .وتؤكد هيئة الهلال الأحمر السعودي أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني" الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد، لاسيما وأنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية، مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ .// انتهى //16:29ت م0120