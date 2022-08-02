تونس 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واستنعقد بالعاصمة التونسية غداً أعمال المؤتمر العربي السابع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية من بينها المملكة، فضلاً عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وسيناقش المؤتمر الذي ينعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها: دليل خاص بالأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الأحوال المدنية، وتصور خاص لبطاقة هوية نموذجية، وخطة العمل الإقليمية العربية حول الانتماء والهوية القانونية، وتجارب الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية.// انتهى //16:35ت م0121