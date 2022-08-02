الرياض 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونج.وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع الإنساني والإغاثي في الدول ذات الاحتياج وسبل تعزيز الأمن الغذائي للشعوب المتضررة حول العالم. وأشادت مارتينا سترنوج بالدور الإنساني النبيل الذي تضطلع به المملكة ممثلة بالمركز، منوهة بالشراكة المثمرة بين المركز والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.// انتهى //16:36ت م0122