الكويت 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسأعلنت دولة الكويت اليوم، حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة خلال أشهر.وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي، في خطاب بثه التلفزيون الكويتي: تصحيحًا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب بصفته المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا، مضيفاً: لن نتدخل في الانتخابات، ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم.مما يذكر أن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح كان قد أعلن في 22 يونيو الماضي عن حل مجلس الأمة دستوريًا واللجوء إلى إجراء انتخابات.// انتهى //16:38ت م0124