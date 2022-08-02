أبوظبي 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسأجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اتصالا هاتفيا بالرئيس السريلانكي رانيل ويكريميسينغة، هنأه بمناسبة انتخابه رئيساً جديداً للبلاد، وتمنى له التوفيق في قيادة سيريلانكا نحو الاستقرار والسلام، وتجاوز الظروف التي تمر بها.كما تناول الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:01ت م0126