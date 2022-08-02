الاحساء 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم مركز شجعة، ومركز الزايدية، وذلك ضمن جولاته التفقدية للمراكز التابعة للمحافظة، ورافق سموه خلال الزيارات رئيس مركز شجعة عبدالله بن سعيد المري ورئيس مركز الزايدية متعب بن راشد المري .وأكد سموه خلال لقائه بأهالي مركزَيْ شجعة والزايدية أن مثل هذه الزيارات التفقدية تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –؛ لتلمّس احتياجات أهالي المراكز بالمحافظة عن قرب، ونقل سموه تحيات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -حفظهما الله -من جانبه أعرب رئيسا مركزَيْ شجعة والزايدية وأهاليها عن شكرهم لزيارة سموه واهتمامه، متمنين له دوام التوفيق والسداد.// انتهى //17:04ت م0127