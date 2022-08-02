الرياض 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واستشارك هيئتا الموسيقى والمسرح والفنون الأدائية في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2022 بالمملكة الأردنية الهاشمية في دورته الـ 36، المقامة خلال الفترة من 28 يوليو إلى 6 أغسطس بمدينة جرش التاريخية، بمشاركة فنانين وفرق أدائية من الوطن العربي.يأتي ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئات والكيانات الثقافية؛ لتعزيز وتدعيم حضور الثقافة السعودية في المهرجانات والمناسبات العربية والعالمية، وتوطيد العلاقات الثقافية مع مختلف الدول.وتتضمن مشاركة المملكة في المهرجان تقديم عروض للفنون الشعبية السعودية، التي ستقدمها الفرقة الشعبية في الساحة الخارجية المخصصة للعروض، فيما تحيي الفرقة الوطنية الموسيقية حفلاً يوم الجمعة 5 أغسطس على المسرح الشمالي، ويليها عرض مشترك للفرقة الوطنية للموسيقى والكورال مع الفرقة الشعبية، سيقدمون خلاله مجموعة من الأغاني الفلكلورية المتنوعة، بمشاركة 35 من العازفين والكورال السعودي، إضافةً إلى ميدلي غنائي لعددٍ من الأغاني السعودية، وحفلاً غنائياً على المسرح الجنوبي يوم السبت 6 أغسطس.يذكر أن مهرجان جرش للثقافة والفنون يقام سنوياً في مدينة جرش الأثريّة شمال الأردن، منذ انطلاقته عام 1981م، حيث يقدم المهرجان الفنّي الثَقافي عروضاً فولكلورية أدائية لفرق أردنية وعربية وعالمية، وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة وأمسيات غنائية.// انتهى //17:05ت م0128